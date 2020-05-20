Van'da yasağa uymayan 116 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da yasağa uymayan 116 kişiye para cezası uygulandı

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van'da, yasağa uymayan 370 kişiye 1 milyon 75 bin 860 TL para cezası uygulandı.

Van'da yasağa uymayan 116 kişiye para cezası uygulandı
20.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:14

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van'da, yasağa uymayan 370 kişiye 1 milyon 75 bin 860 TL para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle Van'ın da içinde bulunduğu 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın ardından Van'da 15 Mayıs günü 24.00 ile 19 Mayıs günü 24.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde yasağa uymayan 370 kişiye 1 milyon 75 bin 860 TL para cezası uygulandı. - VAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı Haber
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Sinan Özen Ferdi Tayfur Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Hasan Şaş Metin Oktay Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Van'da yasağa uymayan 116 kişiye para cezası uygulandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 10:14:49. #1.14#
title