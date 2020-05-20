Van'da yasağa uymayan 116 kişiye para cezası uygulandı Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van'da, yasağa uymayan 370 kişiye 1 milyon 75 bin 860 TL para cezası uygulandı.

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van'da, yasağa uymayan 370 kişiye 1 milyon 75 bin 860 TL para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle Van'ın da içinde bulunduğu 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın ardından Van'da 15 Mayıs günü 24.00 ile 19 Mayıs günü 24.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde yasağa uymayan 370 kişiye 1 milyon 75 bin 860 TL para cezası uygulandı. - VAN

Kaynak: İHA