Van'da yasağa uymayan 111 kişiye para cezası uygulandı
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Van'da yasağa uymayan 111 kişiye para cezası uygulandı

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van'da, yasağa uymayan 111 kişiye 335 bin 860 TL para cezası uygulandı.

Van'da yasağa uymayan 111 kişiye para cezası uygulandı
01.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:45

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van'da, yasağa uymayan 111 kişiye 335 bin 860 TL para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle Van'ın da içinde bulunduğu illerde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın ardından Van'da 29 Mayıs günü 24.00 ile 31 Mayıs günü 24.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde yasağa uymayan 111 kişiye 335 bin 860 TL para cezası uygulandı. - VAN

Kaynak: İHA

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