Van'da yasağa rağmen inci kefali avlayanlara 29 bin 236 lira ceza verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da yasağa rağmen inci kefali avlayanlara 29 bin 236 lira ceza verildi

Van'da yasağa rağmen inci kefali avlayanlara 29 bin 236 lira ceza verildi
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde kaçak avlanılan 2 ton 500 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde kaçak avlanılan 2 ton 500 kilogram inci kefali ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince Erciş'e bağlı Çelebibağ Mahallesi'ndeki Zilan Çayı ile Muradiye'deki Bendimahi Çayı'nda balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak avlanmış 2 ton 500 kilogram balık ve 2 ağ ele geçirildi.

Telef olan balıklar imha edildi, yasağa rağmen avcılık yapan 8 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 29 bin 236 bin lira idari para cezası uygulandı.

Van'da yasağa rağmen inci kefali avlayanlara 29 bin 236 lira ceza verildi
Van'da yasağa rağmen inci kefali avlayanlara 29 bin 236 lira ceza verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Hande Erçel Burak Sergen Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da yasağa rağmen inci kefali avlayanlara 29 bin 236 lira ceza verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 16:01:23. #1.11#

title