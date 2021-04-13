Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Van'ın Saray ilçesinde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu gözaltına alındı.
Van'ın Saray ilçesinde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, İran sınırındaki Saray ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ'li terörist yakalandı.
Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı