VAN (İHA) - Van'da yarıyıl tatili sona erdi

VAN Van'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla 334 bin öğrenci ve 19 bin 366 öğretmen bugün ders başı yaptı.

Okulöncesi ile ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler için 21 Ocak Cuma günü başlayan ve 2 hafta süren yarıyıl tatili, bugün ders zilinin çalmasıyla sona erdi. İki haftalık tatilin ardından yeniden öğretmen ve arkadaşlarına kavuşan öğrenciler, özlem giderdiler.

Tatilde çok eğlendiklerini ifade eden öğrenciler, arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Tatilde bol bol kitap okuduğunu anlatan 8. sınıf öğrencisi Sümeyye Tacir, "Lgs öğrencisi olduğum için genelde ders çalıştım ve deneme çözdüm. Tabi dinlendiğim de oldu. Okulu ve arkadaşlarımı özlemiştim. LGS öğrencisi olduğum için derslerimin olması gerekiyor. Uzaktan eğitim çok verimli değil. Bu anlamda maske, mesafeye dikkat edersek pandemi diye bir şey kalmaz" dedi.