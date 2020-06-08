Van'da yarım asırdır susuz olan mahalle suya kavuşuyor
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Van'da yarım asırdır susuz olan mahalle suya kavuşuyor

Van'da yarım asırdır susuz olan mahalle suya kavuşuyor Van'da yarım asırdır susuz köy olarak bilinen Kuşdağı Mahallesi, büyükşehir belediyesinin çalışmaları sonucu arazi suyuna kavuşuyor.

08.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:03

Van'da yarım asırdır susuz olan mahalle suya kavuşuyor

VAN - Van'da yarım asırdır susuz köy olarak bilinen Kuşdağı Mahallesi, büyükşehir belediyesinin çalışmaları sonucu arazi suyuna kavuşuyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs salgınından sonra artan tarımsal destek hizmetleri, bölgede tarım ve hayvancılıkta adeta devrim oluşturuyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla kırsal mahallelerde başlatılan tarım seferberliği kapsamında bir mahallenin daha arazi sulama çilesi sona eriyor. Gürpınar ilçesine bağlı Kuşdağı Mahallesi'nde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçilikle uğraşan vatandaşların arazi sulama sıkıntılarına çare oldu.

Bölgede adı 'Susuz köy' olarak da bilinen 86 hane ve 520 nüfusa sahip Kuşdağı Mahallesi'nin yaklaşık 60 yıldır süren arazi suyu hasreti artık sona erdi. Bu yıl yatırım programına alınan gölet ve sulama kanallarında bakım, onarım ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

Yıllardır arazi sulamasında büyük sorunlar yaşadıklarını ve hiçbir zaman istedikleri üretimi yapamadıklarını ifade eden Kuşdağı Mahalle Muhtarı Şahabettin Irtak, atıl durumda olan göleti yeniden canlandıracak olan Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Göletin 1963'lü yıllarda o dönemin imkanları doğrultusunda yapıldığını ve o günden bu yana temizlenmediğini belirten Muhtar Irtak, yarım asrı aşkın bir süreden sonra hizmet gördüklerini söyledi. Irtak, "Valimizin talimatıyla burada çalışma başladığını gördük. Daha önce tarım yapamıyorduk. Kanal yok, gölet yok. Su olmadığı için yonca bile ekemiyoruz. Koyunlarımıza yemi dışarıdan alıyoruz. Tamamlanan proje ile 50 bin hektar arazi yeniden sulanacak. İşte bizde o zaman şeker pancarı, mısır, soya fasulyesi gibi birçok ürün ekeriz. İnşallah, mahallemiz artık susuz kalmayacak" dedi.

Van'da yarım asırdır susuz olan mahalle suya kavuşuyor

Kaynak: İHA

Manşet

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