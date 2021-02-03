Van'da yardımlaşmanın eğlenceye dönüştürüldüğü "köse-gelin" geleneği yaşatılıyor
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Van'da yardımlaşmanın eğlenceye dönüştürüldüğü "köse-gelin" geleneği yaşatılıyor

03.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:20
Van'da yardımlaşmanın eğlenceye dönüştürüldüğü

Van'ın Muradiye ilçesinde unutulmaya yüz tutan "köse-gelin" geleneğini yaşatan vatandaşlar, hem uzun kış gecelerinde eğlenceli vakit geçiriyor hem de yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiliyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde unutulmaya yüz tutan "köse-gelin" geleneğini yaşatan vatandaşlar, hem uzun kış gecelerinde eğlenceli vakit geçiriyor hem de yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiliyor.

Yörede asırlardır oynanan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan "köse-gelin" oyunu geleneği, Fatih Mahallesi'nde yaşayanlar tarafından sürdürülüyor.

Bölgede "büyük çile" olarak bilinen ve 40 gün süren dondurucu soğukların yaşandığı günlerde oyunu canlandıran mahalleliler, bu geleneğin kuzuların doğumuyla başlayan baharın müjdecisi olduğuna inanıyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu bugünlerde, üzerine bağladığı ot ve yünle hazırlanan kostümün içine giren "köse", eşiyle mahalledeki evleri dolaşıp un, şeker, yağ, bakliyat gibi gıda maddeleri ve para topluyor. Mahalle sakinleri de kösenin eşini ve evlerden topladıklarını kaçırmaya çalışıyor.

Oyunun sonunda köse ile eşinin topladığı ürünler, mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Mahalle sakinlerinden Ferhat Güler, AA muhabirine, dedelerinden kendilerine miras kalan oyunu devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu sayede mahallede yardımlaşma kültürünü de yaygınlaştırdıklarını belirten Güler, "Bu geleneğimizi bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışacağız. Oyunda topladığımız paraları ve gıda maddelerini köyümüzdeki ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıyoruz. Hem eğleniyor hem de ailelere yardımcı oluyoruz." dedi.

Mahallelilerin oyununu izleyen Muradiye Türk Kızılay Koordinatörü Selçuk Yay ise "Kardeşlerimizin unutulmaya yüz tutmuş 'köse-gelin' oyununu canlandırdıklarını duyduk. Biz de Kızılay ekibi ve gönüllülerimizle mahalleye gelip kardeşlerimize hediyeler verdik. Burada evlerden topladıkları para, yemek, gıda gibi malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşarak aynı zamanda yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiliyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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