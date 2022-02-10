Van'da yaralı halde bulunan puhu tedaviye alındı - Haberler
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Van'da yaralı halde bulunan puhu tedaviye alındı

AA, Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van'da yaralı halde bulunan puhu tedaviye alındı

Van'ın Muradiye ilçesinde yaralı halde bulunan puhu, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

MURADİYE, VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde yaralı halde bulunan puhu, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Muradiye Belediyesinin sosyal paylaşım sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, ilçede yaralı puhu kuşunu gören vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye giderek yaralı kuşu alan ekipler, tedavisi için Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Muradiye, Van, Güncel, Haberler

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