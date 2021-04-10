Van'da yapımı yarım kalan Tıbbiye Cami ve Külliyesi için destek bekleniyor
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Van'da yapımı yarım kalan Tıbbiye Cami ve Külliyesi için destek bekleniyor

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'da yapımı yarım kalan Tıbbiye Cami ve Külliyesi için destek bekleniyor

Van'da 2017'de yapımına başlanan ve o günden bu yana maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlanamayan Tıbbiye Cami ve Külliyesi için kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri destek çağrısı yaptı.

Van'da 2017'de yapımına başlanan ve o günden bu yana maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlanamayan Tıbbiye Cami ve Külliyesi için kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri destek çağrısı yaptı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi yanında temeli atılan cami ve külliye inşaatı, 4 yıldır maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlanamadı.

Caminin ramazan ayına yetişmesini isteyen vatandaşlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Tıbbiye Cami ve Külliye inşaatı yapımına öncülük eden YYÜ Dursun Odabaş Tıp Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, yaptığı açıklamada, 3 milyon kişiye hitap edecek cami inşaatının biran önce bitmesini arzuladıklarını söyledi.

Caminin tamamlanmasıyla vatandaşların daha rahat ortamda ibadet etme imkanı bulacağını belirten Tuncer, şunları belirtti:

"Çevre illerden Van'a gelen hasta ve yakınlarının yaşadığı mağduriyetleri gidermek adına inşaatına başlanan külliye ve cami inşaatının tamamlanması için yardım talep ediyoruz. Caminin yanı sıra bay, külliyede bayan dinlenme salonları, konferans salonu ve ücretsiz aşevi gibi sosyal yaşam alanları bulunuyor. Koronavirüs salgını ve ekonomik sıkıntılardan dolayı inşaatımızın yapımı yavaşladı. Külliye ve cami inşaatının biran önce tamamlanması için SMS kampanyası başlattık. Hayırseverlerimiz cep telefonlarından 6525'e 'BAGIS' yazıp bir kısa mesaj göndererek camimiz için 10 lira destekte bulunabilirler. Bu kampanyayı tüm hayırsever vatandaşlarımızın destek vermesini bekliyoruz. Atılan her mesajın bir sadaka olduğunu unutmayalım."

İlim Yayma Cemiyeti Van Şube Başkanı Zahir Soğanda ise maddi imkansızlıklardan dolayı inşaat çalışmaları durma aşamasına gelen cami ve külliyenin tamamlanması için hayırseverlerden yardım beklediklerini aktardı.

Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca ve Sivil Dayanışma İnisiyatifi Dönem Sözcüsü Abdullah Efeoğlu da hayırsever vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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