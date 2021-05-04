Van'da yanmış erkek cesedi bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde yanmış erkek cesedi bulundu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yanmış erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Yazıcı Sokak'ta vatandaşlar yol kenarında yanmış bir erkek cesedi görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Tamamen yanan ve tanınmaz halde olan ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar