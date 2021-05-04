Van'da yanmış erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da yanmış erkek cesedi bulundu

Van'da yanmış erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde yanmış erkek cesedi bulundu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yanmış erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Yazıcı Sokak'ta vatandaşlar yol kenarında yanmış bir erkek cesedi görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Tamamen yanan ve tanınmaz halde olan ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi
Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi
Van Gölü'ndeki 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 kişi tahliye edildi
Van Gölü'ndeki 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 kişi tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Burcu Biricik
Spor Gökhan Töre Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'da yanmış erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:23:54. #1.16#

title