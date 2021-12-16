Van'da yankesicilik yaptıkları belirlenen 2 şüpheli Muş'ta yakalandı - Haberler
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Van'da yankesicilik yaptıkları belirlenen 2 şüpheli Muş'ta yakalandı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da kent merkezinde ve toplu ulaşım araçlarında yankesicilik yaptıkları belirlenen 2 şüpheli Muş'ta yakalandı.

VAN (AA) - Van'da kent merkezinde ve toplu ulaşım araçlarında yankesicilik yaptıkları belirlenen 2 şüpheli Muş'ta yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kentte yaşanan iki yankesicilik olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, olayların yaşandığı bölgelerdeki ve halk otobüslerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin Muş'ta olduğunu tespit etti.

Ekipler, 2 şüpheliyi çaldıkları para ve cep telefonuyla bulundukları adreste gözaltına aldı.

Öte yandan, Çaldıran ilçesindeki iş yerinden 5 diş pensesi, 4 diş tortu temizleme aleti, 11 diş protezi yapımında kullanılan tıbbi malzeme çalan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Van'da yankesicilik yaptıkları belirlenen 2 şüpheli Muş'ta yakalandı

Van'da yankesicilik yaptıkları belirlenen 2 şüpheli Muş'ta yakalandı

Van'da yankesicilik yaptıkları belirlenen 2 şüpheli Muş'ta yakalandı

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