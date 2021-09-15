Van'da yankesicilik yapan şüpheli yakalandı - Haberler
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Van'da yankesicilik yapan şüpheli yakalandı

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da yankesicilik yapan şüpheli yakalandı

Van'da yankesicilik yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Van'da yankesicilik yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki vatandaşın kapkaç ve yankesicilikle 4 bin 800 lira ve cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri şüpneli B.Y.'yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde çıkan çalıntı telefon sahibine teslim edildi.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
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