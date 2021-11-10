Van'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Van'ın Özalp ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
İstasyon Mahallesi'nde Recep Genez'e ait evde soba bacasının tutuşması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Büyük bölümü yanan ev kullanılamaz hale geldi.
AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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