Van'da yakıt tankerinde 51 düzensiz göçmen yakalandı

TUŞBA, VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde durdurulan yakıt tankerinde 51 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir tankeri durdurdu.

Kontrollerde tankerin içinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de dedektör köpeği "Thor"la yaptıkları aramada, düzensiz göçmenlerin sırt çantalarında 6 paket halinde 16 kilo 380 gram reçine esrar ele geçirdi.

Tanker sürücüsü ile Afganistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sürücüye ayrıca 77 bin 531 lira idari para cezası verildi.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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