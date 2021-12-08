Van'da yakalanan uyuşturucuyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerindeki operasyonlarda ele geçirilen 175 kilo 626 gram uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda 13 Ağustos'ta Başkale ve 11 Eylül'de Gürpınar'da ele geçirilen 175 kilo 626 gram eroinle ilgili gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

Ayrıca, Gürpınar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili "uyuşturucu madde ticareti" suçuna iştirak ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Muğla'da da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Önceden belirlenen ev ve eklentilerde yapılan aramalarda AK-47 silah, AK-47 şarjör, 12 fişek, av tüfeği ve 6 adet 12 kalibrelik fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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