Van'da yakalanan terörist tutuklandı
Haberler » Güncel » Van'da yakalanan terörist tutuklandı - Haber

Van'da yakalanan terörist tutuklandı

VAN İpekyolu ilçesinde polis tarafından yakalanan PKK/KCK'lı terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:42
Van'da yakalanan terörist tutuklandı

VAN ilçesinde tarafından yakalanan PKK/KCK'lı terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından düzenlenen operasyonla, 1 terörist yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan teröristin evinde ve üstünde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. İsmi açıklanmayan terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler