Van'da yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

11.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:52

VAN'ın Erciş ilçesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla aranan kişi, yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ismi açıklanmayan şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA