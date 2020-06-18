Van'da yakalanan kaçak göçmenlerde ilk kez korona virüs vakası çıktı
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Van'da yakalanan kaçak göçmenlerde ilk kez korona virüs vakası çıktı

İran üzerinden kaçak yollarla Van'a gelen ve güvenlik güçleri tarafından yakalanan Afgan uyruklu düzensiz göçmenlerden birinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Van'da yakalanan kaçak göçmenlerde ilk kez korona virüs vakası çıktı
18.06.2020 19:00 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:44

İran üzerinden kaçak yollarla Van'a gelen ve güvenlik güçleri tarafından yakalanan Afgan uyruklu düzensiz göçmenlerden birinin korona virüs testi pozitif çıktı.

1 Ocak 2020 tarihinden bu yana İran'dan Türkiye'ye geçmek isteyen yaklaşık 10 bin göçmenin girişi engellenirken, yaklaşık 4 bin düzensiz göçmen ise yakalandı. Yakalanan göçmenler 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina sonucunda korona virüs vakasına rastlanmadığı için ya sınır dışı edildi, ya da çevre illerdeki geri gönderme merkezlerine gönderildi. Bugüne kadar yakalanan düzensiz göçmenlerde hiç korona virüs vakasına rastlanmamıştı.

"Düzensiz göçmenlerde ilk kez korona virüs vakası çıktı"

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, bu hafta Van'da yakalanan ve karantinaya alınan düzensiz göçmenlerden birinin korona virüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan göçmen, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasında tedavi altına alındı. Geri kabul merkezinde korona virüs testi pozitif çıkan düzensiz göçmen ile temaslı kişiler de izole edilerek karantinaya alındı.

İran üzerinden Türkiye'ye kaçak giriş yapan düzensiz göçmenleri, gitmek istedikleri yerlere götürmek için göçmen kaçakçılığı yapanlar, salgınla mücadelede büyük çaba harcayan Van'da, halk sağlığını tehdit ediyor. Yakalanan düzensiz göçmenler karantinaya alınıyor. Ancak Van şehir merkezine gruplar halinde bırakılan düzensiz göçmenlerin içinde, korona virüs salgını bulaşmış kişilerin olma ihtimali yüksek. Göçmen kaçakçılığı yaparak kendi kazancını düşünenler, halk sağlığını hiçe sayarak, salgın riski yüksek olmasına rağmen düzensiz göçmen kaçakçılığı yapmaya devam ediyor.

"Göçmen kaçakçılarını ihbar edin"

Yakalanamayan düzensiz göçmenler nedeniyle korona virüs salgınını yayma riskine karşı, kaçakçılık yapanların engellenmesi ve ihbar edilmesi büyük önem taşıdığını belirten uzmanlar, "Yakınlarına ve sevdiklerine korona virüsün bulaşmasını istemeyenler göçmen kaçakçılarını ihbar etsin" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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