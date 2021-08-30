Van'da yakalanan 21 kaçak göçmen ile ilgili İran uyruklu 2 organizatör tutuklandı
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Van'da yakalanan 21 kaçak göçmen ile ilgili İran uyruklu 2 organizatör tutuklandı

Van'da yakalanan 21 kaçak göçmen ile ilgili İran uyruklu 2 organizatör tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın İpekyolu ilçesinde kullanılmayan 4 katlı işhanında 21 kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen İran uyruklu 2 organizatör yakalandı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde kullanılmayan 4 katlı işhanında 21 kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen İran uyruklu 2 organizatör yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen İranlı arganizatörler tutuklanırken, Afgan uyruklu 1 organizatör de yanındaki göçmenlerle birlikte otogarda yakalandı.  

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde kullanılmayan 4 katlı iş merkezinde kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, işhanına baskın düzenledi. Baskında Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen İran uyruklu  A.R.D. ve A.Z. yakalanarak,  gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen İran uyruklu 2 kişi tutuklandı. Kaçak göçmenlerin  sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. 

KİŞİ BAŞI 600 TL ALAN AFGAN ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDIÖte yandan Afganistan uyruklu H.O.Y'nin, ellerinde sahte yol izin belgesi bulunan kaçak göçmenleri kişi başı 600 TL karşılığı İstanbul'a götüreceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri, Afganistan uyruklu şüpheliyi teknik takibe aldı. Takip sonucu, H.O.Y, Van otogarında 3 kaçak göçmenle birlikte yakanarak gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, gözaltına alınan Afganistan uyruklu H.O.Y Adliye'ye çıkarıldı.

 


Van'da yakalanan 21 kaçak göçmen ile ilgili İran uyruklu 2 organizatör tutuklandı
Van'da yakalanan 21 kaçak göçmen ile ilgili İran uyruklu 2 organizatör tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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Van'da yakalanan 21 kaçak göçmen ile ilgili İran uyruklu 2 organizatör tutuklandı - Haberler
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