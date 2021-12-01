Van'da virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Van'da virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'da virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde cam yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde cam yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Van-Gürpınar kara yolu Kurubaş mevkisinde, 72 DZ 714 plakalı tır, Gürpınar istikametine doğru ilerleyen tır, virajların olduğu bölgede yan yattı.

Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki kişi, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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