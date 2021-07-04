Van'da Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sevinci
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Van'da Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Van'da Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sevinci
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veterinerlik Fakültesi öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veterinerlik Fakültesi öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Fakültenin bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine katılan Rektör Prof. Dr. Şevli, uzaktan eğitim sürecinin başarıyla yürütmesinde en büyük payın öğrencilere ait olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde farklı uygulamalar sayesinde eğitim öğretimin aksamadan devam ettiğini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bu süreçte aldıkları tüm sorumlulukları yerine getirdi. Veteriner Fakültesinden mezun olmak meşakkatlidir. 5 yıllık eğitim sürecinin sonunda mezun olma başarısı gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizde aşı çalışmaları hız kazandı ve faz-3 aşamasına gelindi. Aşımızın adı Cumhurbaşkanımız tarafından 'Turkovac' olarak belirlendi. Aşının ortaya çıkmasında veteriner fakültelerinin viroloji, mikrobiyoloji, tıbbi biyoloji ve veteriner biyokimyanın tüm alanlarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Hayvandan insana geçen hastalıkların araştırılmasında veteriner fakültelerinin yaptığı akademik çalışmalar çok değerlidir. Erciyes Üniversitesinde yürütülen aşı çalışmaları ekibinin başında Veterinerlik Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı kökenli bir hoca bulunmaktadır. Araştırma üniversitesi olma yolundaki başvurumuzu Yükseköğretim Kurumu'na ilettik. Üniversitemiz yayın sayısını artırabilecek nitelikli akademik kadroya sahiptir. Veterinerlik Fakültemize akademik yayın sayısını artırma noktasında güveniyoruz."

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Musa Gençcelep ise öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından öğrenciler veteriner hekimlik yemini etti, dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Törene, Rektör Şevli'nin eşi Duygu Şevli, Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Akgül, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi ve Prof. Dr. Sedat Yayla, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, Van Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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