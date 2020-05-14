Van'da Vefa Destek ekibine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
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Van'da Vefa Destek ekibine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Van'da Vefa Destek ekibine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralıVAN'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek ekibinin aracına, yardım götürdükleri Eğribelen Mahallesi'nden dönüşte silahlı saldırı düzenlendi.

Van'da Vefa Destek ekibine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
14.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:56

Van'da Vefa Destek ekibine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

VAN'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek ekibinin aracına, yardım götürdükleri Eğribelen Mahallesi'nden dönüşte silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 belediye çalışanı ile araçtaki 1 vatandaş hayatını kaybetti, 1 belediye çalışanı da yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Özalp ilçesinin Mehmetalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yardım götürüldü. Ekibin ilçeye dönüşü sırasında içinde bulundukları araca, arkadan gelen bir araçtan uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 belediye çalışanı ile yolda araca aldıkları vatandaş hayatını kaybetti, belediye çalışanı 1 kişi de yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ÖZALP (Van), (DHA)-

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Van'da Vefa Destek ekibine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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