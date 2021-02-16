Vatandaşların parasını iş vaadiyle dolandıran 6 şüpheli tutuklandı
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Vatandaşların parasını iş vaadiyle dolandıran 6 şüpheli tutuklandı

16.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:54

Van'ın Erciş ilçesinde iş vaadiyle vatandaşların parasını dolandırdıkları, cami derneği üzerinden hesaplarına para aktardıkları iddia edilen 6 zanlı yakalandı.

Van'ın Erciş ilçesinde iş vaadiyle vatandaşların parasını dolandırdıkları, cami derneği üzerinden hesaplarına para aktardıkları iddia edilen 6 zanlı yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı, Valilik ve Kaymakamlık makamları gibi devletin üst düzey kademelerindeki yetkililerle görüştüklerini söyleyerek dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, bekçilik, güvenlik koruculuğu, ambulans şoförlüğü gibi kadrolara yerleştirme vaadiyle görüştükleri kişilerden 20 ila 50 bin lira arasında para talep ederek haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Aralarında muhtar, güvenlik korucusu gibi görevlilerinde bulunduğu 6 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kurdukları cami derneği üzerinden 1 milyon 100 bin lirayı usulsüz olarak kendi hesaplarına aktararak zimmet suçunu işledikleri, iş kadrolarına alınma vaadi ile yaklaşık 200 kişiden 4 milyon lira topladıkları iddia edilen V.D, A.Y, R.D, B.Ş, F.D. ve E.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Vatandaşların parasını iş vaadiyle dolandıran 6 şüpheli tutuklandı
Vatandaşların parasını iş vaadiyle dolandıran 6 şüpheli tutuklandı
Vatandaşların parasını iş vaadiyle dolandıran 6 şüpheli tutuklandı
Vatandaşların parasını iş vaadiyle dolandıran 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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