Van'da vaka sayısı yüz binde 50.72 oldu
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Van'da vaka sayısı yüz binde 50.72 oldu

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

- Van'da vaka sayısı yüz binde 50.72 oldu Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illerde her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayıları raporuna göre Van en az riskli iller arasında yer almaya devam ediyor.

- Van'da vaka sayısı yüz binde 50.72 oldu

VAN - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illerde her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayıları raporuna göre Van en az riskli iller arasında yer almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, il bazlı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı Van'da bu hafta 50.72 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Van'daki korona virüs tablosu ise kırmızı renkten, mavi renge dönüşmeye başladı. Aşı ve kısıtlama süreciyle birlikte ülke genelinde olduğu gibi Van'da da bakanlığın riskli bölgeleri gösteren haritada hasta sayısının ve yayılımın düştüğü dikkat çekti.

(YLM-MSA-Y)

Van'da vaka sayısı yüz binde 50.72 oldu
Van'da vaka sayısı yüz binde 50.72 oldu
Van'da vaka sayısı yüz binde 50.72 oldu
Van'da vaka sayısı yüz binde 50.72 oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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