Van'da vaka sayısı 180 oldu Van'da Korona virüsü nedeniyle vaka sayısının 180 olduğu belirtildi.

Van'da Korona virüsü nedeniyle vaka sayısının 180 olduğu belirtildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, il dışından gelenleri gizlediği gerekçesiyle Muhtar Mikail Duman'ın görevden uzaklaştırıldığı Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'nde korona virüslü hasta sayısının 48'e yükseldiği belirtildi.

Öte yandan, Van geneli vaka sayısının 180, taburcu olan hasta sayısının ise 65 olduğu belirtildi.

(Harun Aksu/İHA)

Kaynak: İHA