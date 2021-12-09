'Van'da uzun süredir kıpırdamayan fayın aktivitesi tedirgin ediyor'

VAN (DHA) - VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Onur Köse, geçen hafta kent merkezi yakınında, Van Gölü kıyılarında 3.5 ile 3.6 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği fayın, tarihsel kayıtlarda 1646-1648 yıllarına atfedilen yıkıcı ve büyük depremleri üreten fay olabileceğini söyledi. Köse, "Bu fay uzun süredir kıpırdamıyordu. Fayın tekrar aktivite kazanması, bizleri tedirgin ediyor çünkü bu fayın yıkıcı etkisi büyük olabilir" diye konuştu.

Van'da son 1 aydır farklı büyüklüklerde meydana gelen depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan YYÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Onur Köse, bu depremlerin tedirgin etmesinin normal olduğunu söyledi. Dr. Köse, Kuzey Anadolu fayı ya da Doğu Anadolu fayının üzerinde her gün birkaç deprem olmasını normal karşıladıklarını ancak bölgede devamlılığı 100 kilometrenin altında olan fay segmentlerinde depremlerin bu kadar sıklaşmasının, kendilerini de tedirgin ettiğini belirtti. Köse, bu bölgede son 1-2 haftadır meydana gelen depremlerin karakterlerinin daha önce meydana gelen depremlerin karakterinden farklı olduğuna dikkat çekti.

"Depremsellik riski ve depremsellik tehlikesi kavramlarına kısaca değinilecek ve risk kelimesi doğru şekliyle ele alınacak olunursa Türkiye'nin hiçbir bölgesi depremsellik veya bir diğer doğal afet türü açısından Marmara Bölgesi kadar riskli olamaz. Risk, herhangi bir tehlikenin nüfus yoğunluğu ve yaşamsal kaynaklar gibi beşeri, endüstriyel ve finansal kaynaklar gibi ekonomik ve çevresel durumları üzerinde meydana getirebileceği kayıpların toplumsal olasılığıdır. Türkiye genelinde sanayi sektöründe çalışan kişi sayısının yarısını bünyesinde barındırarak ülkedeki toplam sanayi gelirinin yüzde 30'u ile ulaşım ve ticaret gelirinin yüzde 25'ini elinde bulunduran Marmara bölgesi, bu özellikleriyle Türkiye'nin deprem açısından en riskli bölgesi. Arap ve Avrasya plakalarının aktif çarpışma zonuna yakınlığının yanı sıra yıkıcı büyük deprem üretebilecek çok fazla fay türünü barındıran Van ve yakın çevresi ise Türkiye'de deprem tehlikesinin en yüksek olduğu bölge olarak tanımlanabilir. Bizler Van'da çok sık depremler yaşayabiliriz. Bölge Arap plakasıyla Avrasya plakası arasında sıkışan ve bu sıkışmalar neticesinde hem bindirme hem doğrultu atımlı hem de normal faylarda etkinlik göstererek yıkımlar meydana getirebilen sismik aktivitelere açık bir bölgedir. Bu hassasiyetle yaklaştığımızda Van'da insanların depremlere her an hazırlıklı olmasında fayda vardır."