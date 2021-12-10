Van'da üzerinde 'Catalyzed Lıquıd Pure' yazılı madde ele geçirildi - Haberler
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Van'da üzerinde 'Catalyzed Lıquıd Pure' yazılı madde ele geçirildi

Van'da üzerinde 'Catalyzed Lıquıd Pure' yazılı madde ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda üzerinde 'Catalyzed Lıquıd Pure' yazan madde ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda üzerinde 'Catalyzed Lıquıd Pure' yazan madde ele geçirildi. Madde, içeriğinin tespit edilmesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen üzerinde "Catalyzed Lıquıd Pure" yazılı madde ele geçirildi belirtildi. Açıklamada, "Ele geçirilen malzeme, içeriğinin tespit edilmesi maksadıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

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