Van'da uyuz vakaları arttı

VAN (İHA) - Van'da son günlerde artan uyuz vakaları halkı tedirgin ederken, uzmanlar aile içi bulaşmaya dikkat çekti.

Halk arasında 'uyuz' olarak bilinen scabies hastalığı şikayetiyle hastanelerde hasta yoğunluğu yaşanıyor. Uzmanlar, son günlerde kentte artan uyuz vakalarının aile içi bulaştan kaynaklandığını belirtti. Kaşıntı ile ortaya çıktığı için çoğu zaman basit bir alerji diye düşünülüp zamanında doktora gidilmemesi nedeniyle tedavi edilemeyen uyuz hastalığında geçen yıllara oranla artış gözlemlendi. Basit bir temas yoluyla dahi bulaşabilen uyuz hastalığındaki vaka artışlarının geçmiş yıllara oranla arttığını belirten Lokman Hekim Van Hastanesi Dermotoloji (cildiye) Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yeşilova, özellikle son aylarda günde 5 ila 10 arası hastanın kaşıntı şikayetiyle hastaneye başvurularında uyuz tanısı konulduğunu söyledi. Uyuz hastalığının özellikle kış aylarında görüldüğüne dikkat çeken Yeşilova, "Özellikle toplu yaşam alanlarında görülüp, bulaşma çok basittir. Kişisel eşyalarda bulaşabilen uyuz, hastalığı, el sıkışma durumunda ya da aynı yatağı kullanma gibi durumlarda da bulaşabilir. Özellikle göbek etrafında, karında, koltuk altlarında, bacaklarda veya el parmak aralarında olup, akşamları sıcak artışıyla şiddetlenen bir kaşıntı mevcuttur. Çok hızlı bir şekilde yayılan uyuz hastalığı, mutlaka önceden tespit edilip hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir. Tedavisi basit olup, tedavi edilmediği zaman salgın şeklinde devam eder" dedi.

Uyuz hastalığının tedavisinde sabırlı olunması gerektiğini de sözlerine ekleyen Yeşilova, "Hastaya medikal tedavi ile birlikte özellikle kişisel eşyalarını, yatak ve çarşafını kaynar suda kaynatıp bir hafta veya 10 gün dışarıda kalacak şekilde bekletilmesi lazım. Yine mevcut elbiselerini kaynar suda kaynatması gerekir. Klinik olarak kaşıntının tamamen kaybolması bazı hastalarda 2 ila 6 haftaya kadar sürebilir. Bu nedenle tedavide sabırlı olmak lazım. Yine aile fertlerinden herhangi birinin uyuz olması durumunda tüm aile fertlerinin de tedavi olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(Atilla İdiz/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet