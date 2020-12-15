Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan şüpheli yakalandı
15.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:32
Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan zanlı yakalandı.
Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen U.A, x-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.
Şüphelinin üst aramasında beline sarılı kuşakta 608 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar