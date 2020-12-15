Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan şüpheli yakalandı
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Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan şüpheli yakalandı

15.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:32
Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan şüpheli yakalandı

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan zanlı yakalandı.

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen U.A, x-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.

Şüphelinin üst aramasında beline sarılı kuşakta 608 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:32:33. #1.15#
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