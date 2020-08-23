Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan şüpheli tutuklandı
Van'da valizine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan şüpheli tutuklandı.
23.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:23
Van'da valizine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İ.K, X-ray cihazından geçtiği sırada şüphe üzerine durduruldu.
Yapılan aramada şüphelinin valizine gizlenmiş 189 gram Afyon sakızı bulundu.
Gözaltına alınan İ.K, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA