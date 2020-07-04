Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi tutuklandı Van'da iç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi tutuklandı.

Van'da iç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen A.Ş, x-ray cihazından geçtiği sırada şüphe üzerine durduruldu.

Şüphelinin üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş 108 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan A.Ş, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA