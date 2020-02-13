Van'da uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İran uyruklu tutuklandı
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Van'da uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İran uyruklu tutuklandı

Van'da uçakla İstanbul'a gitmek isterken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

13.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:46
Van'da uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İran uyruklu tutuklandı

'da uçakla 'a gitmek isterken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, , nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.


Bu kapsamda İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen uyruklu A.E, x-ray cihazından geçtiği sırada görevlilerce şüphe üzerine durduruldu.


A.E'nin valizinin kasnağı içerisine zulalanmış 4 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


Gözaltına alınan A.E, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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