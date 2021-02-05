Van'da uyuşturucu yapımında kullanılan 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi
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Van'da uyuşturucu yapımında kullanılan 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi

05.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:36
Van'da uyuşturucu yapımında kullanılan 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada eroin imalatında kullanılan 72,5 litre asit anhidrit bulundu.

Van'ın Başkale ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada eroin imalatında kullanılan 72,5 litre asit anhidrit bulundu.

Alınan ihbarı değerlendiren Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Albayrak Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli L.Ü.'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, saman altına gizlenmiş vaziyette 2 bidon içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Gözaltına alınan L.Ü'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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