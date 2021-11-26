Van'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 30 yıl cezası bulunan kişi yakalandı - Haberler
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Van'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 30 yıl cezası bulunan kişi yakalandı

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da

Van'ın Başkale ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Aydemir Mahallesi'nde "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya bulundurma" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin Testilli mezrasında arazide yaptığı 3 kilometrelik takibin ardından S.D, yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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