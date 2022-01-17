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Van'da uyuşturucu sanıklarına ceza yağdı

Van'da uyuşturucu sanıklarına ceza yağdı
Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel

VAN'da 2019 yılında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili yargılanan 29 sanıktan 27'sine 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verilirken, 2 sanık ise beraat etti.

VAN (DHA) - VAN'da 2019 yılında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili yargılanan 29 sanıktan 27'sine 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verilirken, 2 sanık ise beraat etti.

Van'da 2019 yılının Ocak ve Nisan aylarında güvenlik güçleri tarafından yapılan 5 ayrı operasyonda, 221 kilo eroin ve 104 kilo esrar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Van 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları devam edilen 29 sanık için bugün karar duruşması görüldü. Duruşmada, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 11 sanık hakkında ayrı ayrı 30 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası, 7 sanık hakkında ayrı ayrı 17 yıl 6 ay hapis ve 75 bin lira adli para cezası, 6 sanık hakkında ayrı ayrı 30 yıl hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezası, suça sürüklenen 2 çocuk hakkında 10'ar yıl hapis ile 125 bin ve 75 bin lira adli para cezası, 1 sanık hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 93 bin 740 lira adli para cezasına karar verildi. 2 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.


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Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Son Dakika Haberleri

Güvenlik güçleri, Para Cezası, Uyuşturucu, Van, Güncel, Haber

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