07.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:16

Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 7 kilo 990 gram metamfetamin ve 8 kilo 880 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Filiz Sokak'ta bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ev ve yanında bulunan depoda narkotik madde arama köpeği 'Zeus' ile yapılan aramada, depodaki lastiklerin arasına gizlenmiş siyah poşet içerisinde 20 paket halinde toplam 7 kilo 990 gram metamfetamin, 22 paket halinde 8 kilo 880 gram eroin ele geçirildi. Ev sahibi E.S. gözaltına alındı.

E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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