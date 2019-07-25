Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 151 kilo 770 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Halilağa Mahallesi Terzioğlu Caddesi uygulama noktasında şüphe üzerine O.K. yönetimindeki 35 GB 1624 plakalı otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, otomobilin bagajındaki 10 kolide 300 paket halinde 151 kilo 770 gram eroin bulundu.

Sürücü O.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA