Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 648 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine D.Ç. yönetimindeki 65 EL 855 plakalı otomobili durdurdu.

Aramada otomobilin yolcu koltuğunun sırt kısmına gizlenmiş 5 kilo 173 gram eroin, bagajındaki poşetteki 6 saklama kabında da 3 kilo 475 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Sürücü ile araçtaki İ.K. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA