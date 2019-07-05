Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde 772 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yapanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Albayrak Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Lina"nın da kullanıldığı aramada, evin bahçesine gömülü 3 paket halinde 772 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA