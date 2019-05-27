Van'da uyuşturucu operasyonu
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 61 kilo 443 gram eroin ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 61 kilo 443 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Başkale ilçesi Albayrak Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi.
Mahalledeki yolda bulunan menfezin altında 3 çuvalda 60 paket halinde 61 kilo 443 gram esrar ele geçirildi.
Jandarma ekiplerini görünce olay yerinden kaçmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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