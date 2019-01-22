Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde 41 kilo 306 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Selimbey Mahallesi Haydarbey Sokak'ta Ş.A. yönetimindeki 65 DE 298 plakalı minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, minibüsün bagajında 80 paket halinde 41 kilo 306 gram eroin ile 10 bin avro ele geçirildi.

Sürücü ve yanındaki M.F. gözaltına alındı.

Kaynak: AA