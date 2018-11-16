Van'da Uyuşturucu Operasyonu
Van'ın Gürpınar ilçesinde 15 kilo 208 gram toz esrar ele geçirildiği bildirildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde 15 kilo 208 gram toz esrar ele geçirildiği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Jandarma ekipleri, Kırkgeçit Mahallesi'ndeki menfezin altına şüpheli malzeme bırakıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Menfezde yapılan kontrollerde çuval içerisinde 14 paket halinde 15 kilo 208 gram toz esrar bulundu.