Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın Tuşba ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 61 kilo 220 gram eroin bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.P. idaresindeki 34 ZFE 80 plakalı otomobili, İstasyon Mahallesi Terminal Caddesi'nde durdurdu.



Araçta narkotik köpeği "Rexo"nun da katıldığı aramada, 120 paket halinde 61 kilo 220 gram eroin ele geçirildi.



Sürücü F.P. gözaltına alındı.