Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 41 kilo 778 gram eroin bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.G. idaresindeki 25 SD 350 plakalı kamyoneti, Van-Gürpınar karayolu Kurubaş mevkisindeki uygulama noktasında durdurdu.



Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, 80 paket halinde 41 kilo 778 gram eroin ele geçirildi.



Sürücü M.G. ile kamyondaki E.G. ve Ş.G. gözaltına alındı.