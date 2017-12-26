Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilde yapılan aramada 49 kilo 170 gram eroin bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları Ü.K. idaresindeki 65 AN 520 plakalı otomobilde arama gerçekleştirdi.



Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, aracın bagaj kısmındaki çuvallar içinde 94 paket halinde 49 kilo 170 gram eroin ele geçirildi.



Sürücü Ü.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ile uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.



Bu arada, Van'da polis ekiplerinin ocaktan bu yana düzenlediği operasyonlarda 4 ton 545 kilo 586 gram uyuşturucu ele geçirdiği bildirildi.