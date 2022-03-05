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Van'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın merkez Tuşba ve Edremit ilçelerinde polisin yaptığı 3 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Van'ın merkez Tuşba ve Edremit ilçelerinde polisin yaptığı 3 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi. Olayla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ve Edremit ilçelerinde Narkotik Dedektör Köpeği Zeyna ile yapılan 3 ayrı operasyonda; 5 kilo 120 gram reçine esrar maddesi, 2 kilogram toz esrar maddesi, 376,72 gram Afyon sakızı, 0,97 gram Metamfetamin maddesi ile 29 adet Methadone hap ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Edremit, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Haberler

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