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Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3 -9 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6 kilo 256,43 gram eroin, 8,44 gram esrar, 115,48 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 32 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti

Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçlarından yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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