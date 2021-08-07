Van'da uyuşturucu operasyonu
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Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde narkotik polisi tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda 42 kilo 900 gram eroin, 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde narkotik polisi tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda 42 kilo 900 gram eroin, 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde Narkotik dedektör köpekleri Thor ve Irmak ile yapılan 2 ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 42 kilo 900 gram eroin maddesi ile 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi. - VAN

Van'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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