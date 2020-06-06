Van'da uyuşturucu operasyonu
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Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Van'da uyuşturucu operasyonu
06.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:42

Van'ın Erciş ilçesinde 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yukariakçagedik Kontrol Noktası'nda bir yolcu otobüsü durdurularak arandı.

"Resif" isimli uyuşturucu madde köpeğinin bir sırt çantasına tepki vermesi üzerine yapılan aramada, çanta içerisinde bulunan montun iç astarına gizlenmiş vaziyette 1 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli İranlı şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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