Van'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 2 kilo 675 gram metamfetamin, 1 kilo 430 gram Afyon sakızı ile bin 900 TL para ele geçirilirken, konuyla ilgili bir kişi ise tutuklandı.

Van'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
04.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:19

Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 2 kilo 675 gram metamfetamin, 1 kilo 430 gram Afyon sakızı ile bin 900 TL para ele geçirilirken, konuyla ilgili bir kişi ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Hakkari - Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 34 plaka sayılı kamyonette; Narkotik Madde Arama Köpeği BOZO ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın torpido gözünün arka kısmında bulunan doğal boşluklara gizlenmiş vaziyette; 6 paket halinde toplam 2 kilo 675 gram metamfetamin, 2 paket halinde toplam 1 kilo 430 gram Afyon Sakızı, bin 900,00 TL para ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak araç sürücüsü M.Ö. ile yolcu E.B., B.B. ve N.B. isimli 4 şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca B.B., M.Ö. ve E.B. isimli 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken N.B. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanmıştır" denildi.

Uyuşturucu ile mücadelenin bundan sonrada devam edeceğinin belirtildiği açıklamanın devamında ise "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" ifade edildi. - VAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor Haber
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı Haber
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin Haber
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak! Haber
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Türkiye'den 'Yeniköy Kasabı' denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı
Türkiye'den "Yeniköy Kasabı" denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Silahlı saldırıda 'kaza kurşunu' isabet eden asteğmen öldü
Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Erdoğan Esra Albayrak Vladimir Putin Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Sibel Can Ebru Polat Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Okan Buruk Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: Van'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 12:58:42. #1.14#
title